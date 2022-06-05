Алматинский «Кайрат» 19-ый раз стал чемпионом Казахстана по футзалу

Алматинские футзалисты стали обладателями золотых медалей казахстанского первенства нынешнего сезона, одержав третью победу в матче с клубом «Аят» из Рудного, сообщает Zakon.kz.

Финальная серия до трех выигрышных игр завершилась победой алматинского клуба со счетом 4:2. «Кайрат» в двух предыдущих поединках на своей площадке брал вверх над коллективом из Рудного – 4:2, 7:2.

Таким образом, алматинская дружина стала чемпионом Казахстана в 19-ый раз в своей истории, что является рекордом для казахстанского футзала.

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