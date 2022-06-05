Референдум-2022: 100-летняя жительница Алматы проголосовала на референдуме

Будучи активной даже в своем преклонном возрасте, Нина Крылова обратилась с просьбой организовать голосование на дому, передает Zakon.kz.

Выездная избирательная комиссия удовлетворила просьбу ветерана. Она заявила, что дает свой голос за процветающее будущее страны.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Нина Афанасьевна воевала на Центральном фронте, участвовала в обороне Москвы. После окончания войны вышла замуж, родила сына и дочь. Работала педагогом-воспитателем детского сада №81. Кроме боевых наград имеет грамоты за свою трудовую деятельность.