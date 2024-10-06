102-летняя жительница города Жаркент проголосовала на референдуме

Долгожительница Зейнелхан Оспанова сделала свой выбор по вопросу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на почтенный возраст долгожительница пришла на участок самостоятельно и отдала свой голос.

Зейнелхан апа – мать 12 детей.

"Мне 102 года. На президентских выборах я также приходила, чтобы сделать свой выбор. Считаю, что сегодняшний референдум – важное для страны событие. Поэтому я не остаюсь в стороне, проголосую за светлое будущее своей родины", – сказала Зейнелхан апа.

Ранее госсоветник Ерлан Карин рассказал, почему так важен референдум по вопросу строительства АЭС.

