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102-летняя жительница города Жаркент проголосовала на референдуме

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 08:25 Фото: Zakon.kz
Долгожительница Зейнелхан Оспанова сделала свой выбор по вопросу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на почтенный возраст долгожительница пришла на участок самостоятельно и отдала свой голос.

Зейнелхан апа – мать 12 детей.

"Мне 102 года. На президентских выборах я также приходила, чтобы сделать свой выбор. Считаю, что сегодняшний референдум – важное для страны событие. Поэтому я не остаюсь в стороне, проголосую за светлое будущее своей родины", – сказала Зейнелхан апа.

Ранее госсоветник Ерлан Карин рассказал, почему так важен референдум по вопросу строительства АЭС.

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Аксинья Титова
Референдум в Казахстане 2024 год Пенсионный возраст Хорошие новости Строительство АЭС в Казахстане
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