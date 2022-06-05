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Рафаэль Надаль в 14-ый раз выиграл Roland Garros

Теннис Чемпион РГ Фото: Instagram/atptour
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в очередной раз доказал мировой общественности, кто является «королем грунта». На центральном корте Парижа – арене Филиппа Шатрие, Надаль в финальном поединке французского первенства обыграл норвежца Каспера Руда, сообщает Zakon.kz.

Матч за главный титул Открытого чемпионата Франции завершился успехом пятой ракетки мира. Рафаэль для своего успеха потратил более двух с половиной часов игрового времени и три партии – 6:3, 6:3, 6:0. Тем самым испанец завоевал свой 14 трофей на кортах Парижа, что является мировым рекордом в истории тенниса.

И вдобавок к этому, Надаль обновил еще один высший рекорд, который ранее принадлежал ему же. Он стал 22-кратным победителем турниров «Большего шлема». На второй позиции Роджер Федерер и Новак Джокович, у них по 20 титулов.

Теннис Чемпион РГ-2022

Фото: Instagram/australianopen

Рафаэль Надаль с начала сезона выигрывает уже второй Grand Slam, в январе он первенствовал на австралийском чемпионате в Мельбурне.

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Куандык Шынасилов
Париж
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