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Эксперты высоко оценили уровень активности населения во время референдума в ВКО

аким Фото: Инфоцентр ВКО
По оценке экспертов, наблюдение за процессом голосования на участках Восточного Казахстана показало высокий уровень самосознания и гражданской активности населения, а также дало возможность поставить позитивную оценку работе ответственных органов, передает Zakon.kz..

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20:00 бюллетени получили 67,65% от общего количества граждан страны, включенных в списки. По Восточно-Казахстанской области эта цифра составила 77,49%, сообщается на сайте ЦИК РК.

голосование

Фото: Инфоцентр ВКО

В день референдума на востоке страны был прогнозирован сильный дождь и порывистый ветер. Однако, это обстоятельство не повлияло на явку избирателей. С раннего утра на участках образовались очереди. Восточноказахстанцы активно и ответственно отнеслись к вопросу, который на долгие годы вперед определит путь развития всей страны.

голосование

Фото: Инфоцентр ВКО

В целом, сегодняшний день показал хороший уровень развития политических институтов и гражданского общества. В первой половине дня активно голосовали представители старшего поколения, аксакалы, ветераны. Ближе к полудню на участках стало больше молодежи, люди приходили семьями, с пожилыми родителями и детьми. Таким образом процесс референдума, как лакмусовая бумажка, показал степень консолидации и единства народа.

референдум

Фото: Инфоцентр ВКО

Всем избирателям было обеспечено право выразить свое мнение. На участках находились представители неправительственных организаций, различных движений, которые отметили неформальность обстановки, праздничную атмосферу и комфортные условия для всех категорий граждан. Так, многие ветераны ВОВ, тыловики, старожилы региона, имея возможность проголосовать дома, все же приходили самостоятельно на участки, чтобы не упустить возможность стать частью такого важного политического события. Граждане, которые не смогли явиться на участки, голосовали не выходя из дома, воинской части, больницы или даже роддома. Так, всего в ВКО работали 1027 участков, том числе 959 открытых и 68 участков в местах временного пребывания граждан.

голосование

Фото: Инфоцентр ВКО

На участке референдума был и аким области Даниал Ахметов, который, отстояв очередь вместе с другими голосующими, сделал свой выбор и отметил тот факт, что каждое изменение в Конституции скажется на нашей жизни, поэтому это событие, в котором непременно необходимо принять участие.

голосование

Фото: Инфоцентр ВКО

По своей прозрачности и уровню общественного контроля голосование на референдуме можно считать уникальным, отмечают эксперты. Уровень демократичности подтверждают представители общественных организаций, которые получили возможность участвовать в референдуме.

Елена Беляева
Референдум в Казахстане Ахметов Даниал Восточно-Казахстанская область
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