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Нефтяное месторождение в Ливии возобновило работу после двух месяцев простоя

механизм Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Официального заявления от Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) о возобновлении работы на крупном объекте Шарара пока не было, передает Zakon.kz.

Однако осведомленный ливийский источник рассказал РИА Новости о начале работы по добыче нефти.

Ливийская национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) в апреле объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор был объявлен в нефтеналивном порту Зувейтина, а также всех месторождениях и производственных объектах, связанных с этим портом.

По данным ряда ливийских СМИ, на объекты NOC проникли протестующие, которые потребовали от главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамида Дбейбы передать власть недавно избранному парламентом главе нового ливийского кабмина Фатхи Башаге.

Елена Беляева
Ливия
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