Месси забил пять мячей в ворота сборной Эстонии

Пента-трик Лионель Месси оформил в товарищеском матче сборных Аргентины и Эстонии. Аргентинский нападающий успешно реализовал пенальти и отметился еще четырьмя голами, сообщает Zakon.kz.

Форвард ПСЖ забил пенальти уже в самом начале матча, а к концу первой половины игры в его активе был еще один мяч. Во втором тайме он оформил хет-трик.

Таким образом, лидер аргентинской дружины впервые забил пять голов в одном матче за сборную.

Ранее он был автором пента-трика на клубном уровне, когда играл за «Барселону». 10 лет назад в рамках матча Лиги чемпионов он забил пять голов немецкому «Байеру», «каталонцы» тогда выиграли 7:1.

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