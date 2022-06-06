Референдум прошел открыто и демократично – генсек ШОС Чжан Мин
Фото: gov.kz
На брифинге генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, российский сенатор Ирек Ялалов и член ЦИК РФ Павел Андреев рассказали о прошедшем референдуме, передает корреспондент Zakon.kz.
В составе миссии аккредитовано 17 наблюдателей, представители законодательных и исполнительных органов секретариата ШОС. Члены миссии провели встречи с представителями ЦКР Казахстана, подробно ознакомились с проводимой работой по подготовке к референдуму и провели наблюдение голосования на избирательных участках Нур-Султана. Пришли к выводу, что казахстанская сторона создала все необходимые условия для проведения референдума. Нарушений норм национального законодательства миссией не отмечено.Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин
Генсек ШОС выразил благодарность МИД РК и Центральной комиссии референдума за оказанное содействие, добавив, что референдум прошел открыто и демократично.
Сенатор РФ Ирек Ялалов сообщил, что посетил 13 участков, большинство из них были вне программы. В частности, он посетил несколько участков в сельской местности Акмолинской области, чтобы сложилась полная картина.
В целом, картина сложилась благоприятная и хорошая, за исключением особенностей, которые можно отметить, но можно отнести к традиции всех постсоветских стран. На выборы многие приходят с маленькими детьми, с внуками, идет совместное голосование, детей берут на руки, голосуют. Но мы не считаем, что это существенное нарушение. Это скорее традиция. В целом, полностью поддерживаю заявление, которое сделал генеральный секретарь ШОС – считаем, что референдум состоялся. Сенатор Ирек Ялалов
Член ЦИК РФ Павел Андреев добавил, что внесение поправок в основной закон – тонкий и чувствительный момент для любого государства, и Казахстан прошел эту процедуру с честью.
С точки зрения процедуры придраться было не к чему. Комиссии были подготовлены, каких-либо инцидентов или нарушений, которые могли бы сказаться на итогах голосования, я не наблюдал. Сообщений о таких фактах также не поступало. Хочу отметить высокий уровень гражданской активности, присутствовали представители общественных организаций. На некоторых даже до 10 человек. Это показывает большой интерес общественно активных граждан. Член ЦИК РФ Павел Андреев
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