Референдум прошел открыто и демократично – генсек ШОС Чжан Мин

На брифинге генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, российский сенатор Ирек Ялалов и член ЦИК РФ Павел Андреев рассказали о прошедшем референдуме, передает корреспондент Zakon.kz.

В составе миссии аккредитовано 17 наблюдателей, представители законодательных и исполнительных органов секретариата ШОС. Члены миссии провели встречи с представителями ЦКР Казахстана, подробно ознакомились с проводимой работой по подготовке к референдуму и провели наблюдение голосования на избирательных участках Нур-Султана. Пришли к выводу, что казахстанская сторона создала все необходимые условия для проведения референдума. Нарушений норм национального законодательства миссией не отмечено. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин

Генсек ШОС выразил благодарность МИД РК и Центральной комиссии референдума за оказанное содействие, добавив, что референдум прошел открыто и демократично.

Сенатор РФ Ирек Ялалов сообщил, что посетил 13 участков, большинство из них были вне программы. В частности, он посетил несколько участков в сельской местности Акмолинской области, чтобы сложилась полная картина.

В целом, картина сложилась благоприятная и хорошая, за исключением особенностей, которые можно отметить, но можно отнести к традиции всех постсоветских стран. На выборы многие приходят с маленькими детьми, с внуками, идет совместное голосование, детей берут на руки, голосуют. Но мы не считаем, что это существенное нарушение. Это скорее традиция. В целом, полностью поддерживаю заявление, которое сделал генеральный секретарь ШОС – считаем, что референдум состоялся. Сенатор Ирек Ялалов

Член ЦИК РФ Павел Андреев добавил, что внесение поправок в основной закон – тонкий и чувствительный момент для любого государства, и Казахстан прошел эту процедуру с честью.