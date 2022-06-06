В Казахстане изменили перечень сведений, составляющих налоговую тайну
Так, в перечень вошли следующие сведения:
состояние расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам (выписка из лицевого счета налогоплательщика);
сумма индивидуального подоходного налога, перечисленного налоговым агентом, и численность работников по периодам (полугодие, год);
совокупный годовой доход/доходы (с учетом корректировок) индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, полученных за налоговый период;
сумма доходов, начисленных налоговым агентом физическому лицу по периодам (квартал, полугодие, год);
сумма индивидуального подоходного налога, исчисленного налоговым агентом за физическое лицо по периодам (квартал, полугодие, год);
сумма обязательного пенсионного взноса, исчисленного налоговым агентом физическому лицу по периодам (квартал, полугодие, год);
сумма социальных отчислений, исчисленных налоговым агентом за физическое лицо по периодам (квартал, полугодие, год);
сумма отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, исчисленных налоговым агентом за физическое лицо по периодам (квартал, полугодие, год).
Приказ вступил в силу с 28 апреля 2022 года.