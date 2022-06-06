В Казахстане изменили перечень сведений, составляющих налоговую тайну

Так, в перечень вошли следующие сведения:

состояние расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам (выписка из лицевого счета налогоплательщика);

сумма индивидуального подоходного налога, перечисленного налоговым агентом, и численность работников по периодам (полугодие, год);

совокупный годовой доход/доходы (с учетом корректировок) индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, полученных за налоговый период;

сумма доходов, начисленных налоговым агентом физическому лицу по периодам (квартал, полугодие, год);

сумма индивидуального подоходного налога, исчисленного налоговым агентом за физическое лицо по периодам (квартал, полугодие, год);

сумма обязательного пенсионного взноса, исчисленного налоговым агентом физическому лицу по периодам (квартал, полугодие, год);

сумма социальных отчислений, исчисленных налоговым агентом за физическое лицо по периодам (квартал, полугодие, год);