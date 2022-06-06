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В Казахстане изменили перечень сведений, составляющих налоговую тайну

налоговая тайна Фото: pixabay
Совместным приказом министра финансов и министра труда и социальной защиты населения РК изменен перечень представления органами госдоходов Минтруда сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошли следующие сведения:

  1. состояние расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам (выписка из лицевого счета налогоплательщика);

  2. сумма индивидуального подоходного налога, перечисленного налоговым агентом, и численность работников по периодам (полугодие, год);

  3. совокупный годовой доход/доходы (с учетом корректировок) индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, полученных за налоговый период;

  4. сумма доходов, начисленных налоговым агентом физическому лицу по периодам (квартал, полугодие, год);

  5. сумма индивидуального подоходного налога, исчисленного налоговым агентом за физическое лицо по периодам (квартал, полугодие, год);

  6. сумма обязательного пенсионного взноса, исчисленного налоговым агентом физическому лицу по периодам (квартал, полугодие, год);

  7. сумма социальных отчислений, исчисленных налоговым агентом за физическое лицо по периодам (квартал, полугодие, год);

  8. сумма отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, исчисленных налоговым агентом за физическое лицо по периодам (квартал, полугодие, год).

Приказ вступил в силу с 28 апреля 2022 года.

Лариса Черненко
МТСЗН РК МФ РК Казахстан
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