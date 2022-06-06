Чиновника в Алматинской области оштрафовали на 100 млн тенге за взятку

В Алматинской области осужден руководитель управления предпринимательства. Он оштрафован на 100 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, сообщает Zakon.kz.

Приговором Талдыкорганского городского суда руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области Тамерлан Разбеков и руководство ТОО «АСПМК-519» признаны виновными в совершении коррупционного преступления. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

По данным следствия, руководитель управления в 2021 году от технического директора и генерального директора ТОО получил взятку в общей сумме 33 500 долларов за способствование в подписании акта выполненных работ на сумму 96 млн тенге.

Как отметили в ведомстве, руководители ТОО осуждены на три года ограничения свободы.