Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Несколько жилмассивов Алматы на день отключат от холодной воды

отключение воды Фото: Zakon.kz
В Алматы несколько жилых массивов на день отключат от холодной воды, сообщает Zakon.kz.
8 июня с 01:00 до 22:00 будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные здания, расположенные на территориях микрорайонов Аксай-4, Аксай-5, Достык, Жетысу-1, Жетысу-2, Жетысу-3, Жетысу-4, Мамыр-1, Мамыр-4, Мамыр-5, Мамыр-6, Мамыр-7. ГКП «Алматы су»

Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения Ауэзовского района.

Анастасия Стативкина
Алматы
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Водитель Subaru сбил насмерть женщину в Алматинской области
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Димаш Кудайберген восхитил фанатов видео из Мекки
Exit poll: за поправки в Конституцию проголосовало 76,7% опрошенных
В Казахстане изменили перечень сведений, составляющих налоговую тайну
Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления