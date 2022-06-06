Несколько жилмассивов Алматы на день отключат от холодной воды
Фото: Zakon.kz
В Алматы несколько жилых массивов на день отключат от холодной воды, сообщает Zakon.kz.
8 июня с 01:00 до 22:00 будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные здания, расположенные на территориях микрорайонов Аксай-4, Аксай-5, Достык, Жетысу-1, Жетысу-2, Жетысу-3, Жетысу-4, Мамыр-1, Мамыр-4, Мамыр-5, Мамыр-6, Мамыр-7. ГКП «Алматы су»
Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения Ауэзовского района.
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