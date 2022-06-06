Казахстанцы за месяц сдали в полицию более тысячи единиц оружия — МВД

За месяц проведения акции в полицию добровольно сдано 1192 единицы огнестрельного оружия, сообщила на брифинге представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Zakon.kz.

МВД продолжает республиканскую акцию по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За добровольную сдачу вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от состояния. Представитель МВД Шугыла Турлыбек

По словам специалиста, за месяц проведения акции в полицию добровольно сдано 1192 единицы огнестрельного оружия.

Из них одно нарезное автоматическое, 179 единиц нарезного длинноствольного, четыре – нарезного короткоствольного, 996 – гладкоствольного, 12 – травматического, пять – взрывчатых устройств и более 9,5 тыс. – патронов к нарезному оружию. Представитель МВД Шугыла Турлыбек

На брифинге напомнили, что прием предметов вооружения производится в каждом территориальном органе полиции. В целях предотвращения травм в МВД рекомендуют не производить никаких действий с взрывчатыми материалами и боеприпасами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщать об этом в полицию.