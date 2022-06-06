На незначительные нарушения на референдуме в Казахстане указали наблюдатели от СНГ

Глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов на брифинге в ЦКР заявил, что референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан прошел на высоком организационном уровне, в соответствии с действующим законодательством, передает корреспондент Zakon.kz.

Миссия приступила к мониторингу компании референдума 21 мая 2022 года, осуществляла свои функции свободно и независимо, соблюдая законодательство страны пребывания, не вмешиваясь в ход референдума и во внутренние дела государства. Миссия отмечает, что в республике были созданы необходимые условия для международного наблюдения за референдумом. Глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов

Анфимов добавил, что 5 июня представители миссии наблюдали за процедурой голосования и подведения итогов в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях, в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также на 17 зарубежных участках в Анкаре, Баку, Бишкеке, Бресте, Риге, Дубае, Душанбе, Ереване, Казани, Минcке, Москве, Омске, Оттаве, Париже, Пекине, Санкт-Петербурге, Софии.

Наблюдатели от СНГ посетили 865 участков референдума и отмечают организованность и прозрачность процесса голосования. Национальными и международными наблюдателями были созданы необходимые условия для наблюдения за процессом голосования. Участки референдума были оснащены информационными материалами и необходимым оборудованием. Процедура подсчета голосов проходила в соответствии с законодательством о референдуме, наблюдателям был обеспечен полный обзор действий членов участковых комиссий. В своих отчетах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные и незначительные нарушения, имеющие скорее технический, чем принципиальный характер, которые, по мнению миссии, не могли оказать влияния на результаты референдума. Леонид Анфимов

Позже глава миссии сообщил, что речь идет о незначительных нарушениях. В качестве примера он привел случай, когда муж с женой зашли вместе в кабинку для голосования.

В завершение Анфимов озвучил выводы миссии наблюдателей от СНГ.

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств считает, что референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан прошел на высоком организационном уровне, в соответствии с действующим законодательством. Леонид Анфимов

Представители миссии также отметили высокую явку казахстанцев на референдум везде, где велось наблюдение за голосованием.

При этом они подчеркнули, что голосование проходило без нарушений, в спокойной и доброжелательной обстановке.