В нескольких районах Алматы отключат электричество

В Алматы в нескольких микрорайонах из-за ремонтных работ пройдет плановое отключение электроэнергии, передает Zakon.kz.

8 июня в связи с запланированным текущим ремонтом высоковольтной линии с 9:00 до 17:00 у 1131 абонента не будет электричества в микрорайонах Шанырак-2 и Кок-Кайнар. Пресс-служба АО «Алатау Жарық Компаниясы»

Отмечается, что будут обесточены жилые дома частного сектора по следующим улицам:

в мкр. Шанырак-2 по ул. Аубакирова, ул. Жалантос Бахадур, ул. Каракемер;

в мкр. Кок-Кайнар по ул. Абая.

Кроме того, из-за ремонта оборудования трансформаторной подстанции в этот день с 9:00 до 17:00 запланировано отключение электроэнергии у 159 абонентов жилых домов в мкр. Шанырак-2 (ул. Сыганак, д. 2), а также в мкр. Туркестан, мкр. Айгерим-1 (ул. МТФ, д. 3, 11, 28).