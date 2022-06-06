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В нескольких районах Алматы отключат электричество

обесточены розетки Фото: pixabay
В Алматы в нескольких микрорайонах из-за ремонтных работ пройдет плановое отключение электроэнергии, передает Zakon.kz.
8 июня в связи с запланированным текущим ремонтом высоковольтной линии с 9:00 до 17:00 у 1131 абонента не будет электричества в микрорайонах Шанырак-2 и Кок-Кайнар.Пресс-служба АО «Алатау Жарық Компаниясы»

Отмечается, что будут обесточены жилые дома частного сектора по следующим улицам:

  • в мкр. Шанырак-2 по ул. Аубакирова, ул. Жалантос Бахадур, ул. Каракемер;

  • в мкр. Кок-Кайнар по ул. Абая.

Кроме того, из-за ремонта оборудования трансформаторной подстанции в этот день с 9:00 до 17:00 запланировано отключение электроэнергии у 159 абонентов жилых домов в мкр. Шанырак-2 (ул. Сыганак, д. 2), а также в мкр. Туркестан, мкр. Айгерим-1 (ул. МТФ, д. 3, 11, 28).

Оксана Житникова
Алматы
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