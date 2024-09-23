Воду отключат в нескольких районах Алматы
Фото: рixabay
В Алматы в связи с плановыми работами по замене технологического оборудования отключат холодную воду в нескольких микрорайонах, сообщает Zakon.kz.
По данным "Алматы су", 26 сентября с 9:00 до 18:00 будут введены ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания по следующим адресам:
- мкр. Орбита 1, 2, 3, 4, мкр. Таугуль, Таугуль 1, 3; мкр. Мамыр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- в контуре пр. Абая – ул. Саина – ул. Жандосова – ул. Яссауи; пр. Абая – ул. Яссауи – ул. Кенесбаева – ул. Ашимова.
"Временные ограничения холодного водоснабжения в названных секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ", – пояснили в "Алматы су".
Ранее акимат Алматы предупреждал о перекрытии участка Капшагайского моста из-за ремонта.
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