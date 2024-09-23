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Воду отключат в нескольких районах Алматы

Воду отключат в нескольких микрорайонах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 09:51 Фото: рixabay
В Алматы в связи с плановыми работами по замене технологического оборудования отключат холодную воду в нескольких микрорайонах, сообщает Zakon.kz.

По данным "Алматы су", 26 сентября с 9:00 до 18:00 будут введены ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания по следующим адресам:

  • мкр. Орбита 1, 2, 3, 4, мкр. Таугуль, Таугуль 1, 3; мкр. Мамыр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
  • в контуре пр. Абая – ул. Саина – ул. Жандосова – ул. Яссауи; пр. Абая – ул. Яссауи – ул. Кенесбаева – ул. Ашимова. 


"Временные ограничения холодного водоснабжения в названных секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ", – пояснили в "Алматы су". 

Ранее акимат Алматы предупреждал о перекрытии участка Капшагайского моста из-за ремонта.

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