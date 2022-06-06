В Казахстане вводится запрет на вывоз пластиковых бутылок и отходов из пластмассы

И.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК подписал приказ от 27 мая 2022 года «О некоторых вопросах регулирования вывоза полиэтилентерефталат-отходов», сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится запрет на вывоз с территории РК сроком на шесть месяцев на бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия емкостью не более 2 литров; прочие бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия емкостью более 2 литров; отходы, обрезки и скрап из пластмасс полимеров пропилена.

В связи с чем предписано Министерству торговли и интеграции РК информировать Евразийскую экономическую комиссию о введении данного запрета.

Приказ вводится в действие с 14 июня 2022 года.