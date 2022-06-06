На большей части Казахстана в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7-9 июня. С приходом северо-западного циклона на большей части страны ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, сообщает Zakon.kz.