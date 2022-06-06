На большей части Казахстана в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами
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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7-9 июня. С приходом северо-западного циклона на большей части страны ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП «Казгидромет», только на юго-западе и востоке республики установится погода без осадков.
Ожидается повышение дневных температур воздуха на севере до +23...+30°C, на юге – до +33°C, в центре – до +27...+35°C, на востоке – до +28...+33°C, на юге – до +36°C, в южных регионах – до +27...+35°C, на юго-западе области – до +37...+42°C.РГП «Казгидромет»
Только на востоке республики в ночные часы на поверхности почвы сохраняются заморозки.
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