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Ликвидировано и нейтрализовано: какие антинаркотические спецоперации провел КНБ

спецоперации, отчет КНБ Фото: pexels
В апреле и мае 2022 года Комитетом национальной безопасности проведено более 30 антинаркотических операций, в том числе совместно со спецслужбами и правоохранительными органами Кыргызстана и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.
Ликвидировано девять международных и 14 региональных каналов наркотрафика. Нейтрализована деятельность восьми крупных подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков.Пресс-служба КНБ РК

В ходе спецопераций, по данным комитета, задержано 15 участников наркоструктур.

Всего из незаконного оборота изъято 223 кг наркотиков, в числе которых: 90 кг синтетических наркотиков (эквивалентных 270 тыс. разовых доз), 85,2 кг марихуаны, 14 кг опия, 4 кг гашиша. Кроме того, выведено из оборота 800 таблеток экстази, 500 кустов голландской марихуаны и 4 т химических реагентов, предназначенных для изготовления психотропных веществ.Пресс-служба КНБ РК

Общая сумма изъятых за два месяца наркотиков на черном рынке оценивается в более 2,3 млрд тенге.

Анастасия Московчук
КНБ Казахстан
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