Ликвидировано и нейтрализовано: какие антинаркотические спецоперации провел КНБ

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В апреле и мае 2022 года Комитетом национальной безопасности проведено более 30 антинаркотических операций, в том числе совместно со спецслужбами и правоохранительными органами Кыргызстана и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.