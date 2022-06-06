Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Торговый дом «заминировали» в Семее – начато досудебное расследование

Семей, торговый дом, минирование, эвакуация, расследование, ДП Фото: скриншот видео
5 июня в 18:26 в Управление полиции Семея поступило сообщение, что в одном из торговых домов, расположенных по ул. Шугаева, заложено взрывное устройство, передает Zakon.kz.

Видео эвакуации посетителей и сотрудников ТД опубликовали в одном из instagram-пабликов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции, где сообщили, что на место для проведения проверки выезжали соответствующие экстренные службы.

Посетители и персонал в целях безопасности были эвакуированы, проведено обследование, по результатам которого поступившая информация не подтвердилась.Пресс-служба ДП ВКО

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», будут приняты меры по установлению ложно сообщившего об акте терроризма лица, которое привлекут к уголовной ответственности.

Ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область Семей
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Водитель Subaru сбил насмерть женщину в Алматинской области
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Димаш Кудайберген восхитил фанатов видео из Мекки
Exit poll: за поправки в Конституцию проголосовало 76,7% опрошенных
В Казахстане изменили перечень сведений, составляющих налоговую тайну
Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления