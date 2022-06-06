Торговый дом «заминировали» в Семее – начато досудебное расследование
Видео эвакуации посетителей и сотрудников ТД опубликовали в одном из instagram-пабликов.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции, где сообщили, что на место для проведения проверки выезжали соответствующие экстренные службы.
Посетители и персонал в целях безопасности были эвакуированы, проведено обследование, по результатам которого поступившая информация не подтвердилась.Пресс-служба ДП ВКО
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», будут приняты меры по установлению ложно сообщившего об акте терроризма лица, которое привлекут к уголовной ответственности.
Ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.