Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Женис Касымбек: При разделении регионов мы не видим минусов

комментарий, разделение области Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Восьмого июня вступает в силу указ главы государства о создании области Ұлытау. Как после официального образования нового региона будет развиваться Карагандинская область, рассказал глава области Женис Касымбек.

комментарий, разделение области

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

На сайте акимата Карагандинской области отмечено, что будет с экономикой двух областей и как территориальное разделение отразится на бюджете.

комментарий, разделение области

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

При разделении регионов мы не видим минусов ни для Карагандинской области, ни для области Ұлытау. Бюджет разделится справедливо – пропорционально поступающим налогам и трансфертам из республиканского бюджета. Налоги и трансферты из вышестоящего бюджета в Карагандинскую область поступают территориально в те регионы, из которых создается область Ұлытау. Все остальное – это доходы самих регионов. Что касается поступлений от крупных компаний, то в настоящее время корпорация «Казахмыс» проводит перерегистрацию своих предприятий в город Жезказган. И уверен, что у новой области и областного центра есть все предпосылки для дальнейшего и динамичного развития. Обе области будут схожи по структуре экономики и населения.Женис Касымбек

Обе с ярко выраженной индустриальной направленностью, зависимостью от деятельности системообразующих предприятий.

На сегодняшний день в Карагандинской области 80 % населения – жители городов. Примерно такое же соотношение будет и в Ұлытау.

комментарий, разделение областей

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В Жезказгане по поручению президента будут реализованы три крупных проекта. Один из них – реконструкция Уйтас-Айдосского водовода протяженностью 43 км. Это позволит решить многолетнюю проблему с обеспечением качественной питьевой водой жителей города.

Для достижения транспортной доступности Ұлытау запланирована реконструкция участка дороги Кызылорда – Жезказган протяженностью 208 км и 513 км трассы Жезказган – Караганда, – сообщил аким области. – По направлению Кызылорда – Жезказган на сегодняшний день уже проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика. По дороге Жезказган – Караганда ведется разработка ПСД.

Напомним, 16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с Посланием народу Казахстана, заявил об инициативе создания области Ұлытау с центром в Жезказгане. В новый регион также войдут города Каражал, Сатпаев и Жанааркинский и Улытауский районы.

Анастасия Московчук
Касымбек Женис Карагандинская область
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
Димаш Кудайберген восхитил фанатов видео из Мекки
Водитель Subaru сбил насмерть женщину в Алматинской области
В Казахстане изменили перечень сведений, составляющих налоговую тайну
Exit poll: за поправки в Конституцию проголосовало 76,7% опрошенных
Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления