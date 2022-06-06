Женис Касымбек: При разделении регионов мы не видим минусов

Восьмого июня вступает в силу указ главы государства о создании области Ұлытау. Как после официального образования нового региона будет развиваться Карагандинская область, рассказал глава области Женис Касымбек.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

На сайте акимата Карагандинской области отмечено, что будет с экономикой двух областей и как территориальное разделение отразится на бюджете.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

При разделении регионов мы не видим минусов ни для Карагандинской области, ни для области Ұлытау. Бюджет разделится справедливо – пропорционально поступающим налогам и трансфертам из республиканского бюджета. Налоги и трансферты из вышестоящего бюджета в Карагандинскую область поступают территориально в те регионы, из которых создается область Ұлытау. Все остальное – это доходы самих регионов. Что касается поступлений от крупных компаний, то в настоящее время корпорация «Казахмыс» проводит перерегистрацию своих предприятий в город Жезказган. И уверен, что у новой области и областного центра есть все предпосылки для дальнейшего и динамичного развития. Обе области будут схожи по структуре экономики и населения. Женис Касымбек

Обе с ярко выраженной индустриальной направленностью, зависимостью от деятельности системообразующих предприятий.

На сегодняшний день в Карагандинской области 80 % населения – жители городов. Примерно такое же соотношение будет и в Ұлытау.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В Жезказгане по поручению президента будут реализованы три крупных проекта. Один из них – реконструкция Уйтас-Айдосского водовода протяженностью 43 км. Это позволит решить многолетнюю проблему с обеспечением качественной питьевой водой жителей города.

Для достижения транспортной доступности Ұлытау запланирована реконструкция участка дороги Кызылорда – Жезказган протяженностью 208 км и 513 км трассы Жезказган – Караганда, – сообщил аким области. – По направлению Кызылорда – Жезказган на сегодняшний день уже проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика. По дороге Жезказган – Караганда ведется разработка ПСД.

Напомним, 16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с Посланием народу Казахстана, заявил об инициативе создания области Ұлытау с центром в Жезказгане. В новый регион также войдут города Каражал, Сатпаев и Жанааркинский и Улытауский районы.