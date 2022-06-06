Итоги референдума показали, что у общества единое видение будущего страны — Асхат Оралов
При партии был создан Республиканский штаб под руководством председателя Мажилиса Парламента РК, председателя партии Ерлана Кошанова. В штаб вошли депутаты Парламента, представители интеллигенции, культуры, спорта, молодежи и др. В регионах работали штабы областного и районного уровней, всего по республике функционировало 218 штабов.
О результатах информационно-разъяснительной кампании в ходе брифинга в партийном пресс-центре рассказали исполнительный секретарь Amanat Асхат Оралов и заместитель председателя Мажилиса Парламента Павел Казанцев.
Партия Amanat как общественная опора главы государства со дня объявления референдума всецело поддержала конституционную реформу президента. В сжатые сроки была проведена масштабная информационно-разъяснительная работа в новом формате. Мы старались донести суть преобразований до каждого казахстанца. Было проведено более 12 тыс. встреч в регионах. Однако акцент был сделан не на количество, а на качество. Встречи проходили в открытом формате. Асхат Оралов
Фото: Amanat
Как отметил исполнительный секретарь партии, итоги референдума продемонстрировали, что у общества единое видение будущего страны.
Казахстанцы оказали высокое доверие и поддержку конституционной реформе президента. Фактически казахстанцы проголосовали за Новый Казахстан, заложив фундамент Второй Республики.Асхат Оралов
По словам заместителя председателя Мажилиса Парламента Павла Казанцева, депутатскому корпусу предстоит большая законотворческая работа.
Фото: Amanat
За период с 12 мая по 3 июня депутаты посетили 1204 населенных пункта во всех регионах страны, провели более 2,5 тыс. встреч с участием около 120 тыс. человек, представлявших все страты общества. Встречи проводились в неформальной, доверительной форме, в атмосфере открытости и прозрачности. Поступило более 6 тыс. обращений и предложений, о результатах рассмотрения которых после отработки с партией и правительством будет доложено гражданам.Павел Казанцев
В целом, члены Республиканского партийного штаба с 6 мая по 3 июня в рамках агитации провели 12,7 тыс. мероприятий. Они встретились с жителями отдаленных населенных пунктов, аулов, городов, с молодежью, учителями, работниками предприятий. В ходе агитации партийцев от граждан поступило около 20 тыс. наказов и предложений.
Непосредственно в день голосования около 28 тыс. представителей партии Amanat следили за соблюдением законности процессов на всех избирательных участках страны.