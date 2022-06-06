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Итоги референдума показали, что у общества единое видение будущего страны — Асхат Оралов

референдум, подведение итогов Фото: Amanat
В партии Amanat подвели итоги работы Республиканского партийного штаба в поддержку проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.

При партии был создан Республиканский штаб под руководством председателя Мажилиса Парламента РК, председателя партии Ерлана Кошанова. В штаб вошли депутаты Парламента, представители интеллигенции, культуры, спорта, молодежи и др. В регионах работали штабы областного и районного уровней, всего по республике функционировало 218 штабов.

О результатах информационно-разъяснительной кампании в ходе брифинга в партийном пресс-центре рассказали исполнительный секретарь Amanat Асхат Оралов и заместитель председателя Мажилиса Парламента Павел Казанцев.

Партия Amanat как общественная опора главы государства со дня объявления референдума всецело поддержала конституционную реформу президента. В сжатые сроки была проведена масштабная информационно-разъяснительная работа в новом формате. Мы старались донести суть преобразований до каждого казахстанца. Было проведено более 12 тыс. встреч в регионах. Однако акцент был сделан не на количество, а на качество. Встречи проходили в открытом формате. Асхат Оралов

референдум, комментарий

Фото: Amanat

Как отметил исполнительный секретарь партии, итоги референдума продемонстрировали, что у общества единое видение будущего страны.

Казахстанцы оказали высокое доверие и поддержку конституционной реформе президента. Фактически казахстанцы проголосовали за Новый Казахстан, заложив фундамент Второй Республики.Асхат Оралов

По словам заместителя председателя Мажилиса Парламента Павла Казанцева, депутатскому корпусу предстоит большая законотворческая работа.

референдум, комментарий

Фото: Amanat

За период с 12 мая по 3 июня депутаты посетили 1204 населенных пункта во всех регионах страны, провели более 2,5 тыс. встреч с участием около 120 тыс. человек, представлявших все страты общества. Встречи проводились в неформальной, доверительной форме, в атмосфере открытости и прозрачности. Поступило более 6 тыс. обращений и предложений, о результатах рассмотрения которых после отработки с партией и правительством будет доложено гражданам.Павел Казанцев

В целом, члены Республиканского партийного штаба с 6 мая по 3 июня в рамках агитации провели 12,7 тыс. мероприятий. Они встретились с жителями отдаленных населенных пунктов, аулов, городов, с молодежью, учителями, работниками предприятий. В ходе агитации партийцев от граждан поступило около 20 тыс. наказов и предложений.

Непосредственно в день голосования около 28 тыс. представителей партии Amanat следили за соблюдением законности процессов на всех избирательных участках страны.

Анастасия Московчук
Оралов Асхат Референдум в Казахстане AMANAT Казанцев Павел Казахстан
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