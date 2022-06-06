Еще две медали завоевали казахстанские стрелки на Кубке мира

В столице Азербайджана продолжаются рейтинговые соревнования Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе. Казахстанские спортсмены положили в копилку сборной еще две награды — серебряную и бронзовую, сообщает Zakon.kz.

В командном упражнении 50m rifle 3positions серебряную медаль выиграла казахстанская тройка: Елизавета Король, Елизавета Безрукова и Арина Алтухова.

В финальном зачете командного упражнения skeet женская сборная Казахстана завоевала бронзовую награду, имея в своем составе Зою Кравченко, Ринату Насырову и Асем Орынбай.

К данному моменту у казахстанских стрелков четыре медали: одна серебряная и три бронзовые.

Фото: olympic.kz

Напомним, до этого в список призеров вошли Ислам Усейнов (10m air rifle), у него «бронза». А также третьим местом довольствовались Мария Дмитриенко и Виктор Хасянов в смежном упражнении trap/mix.

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