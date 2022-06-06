Казахстанские дзюдоисты заняли второе место на Кубке Европы

Фото: Instagram/kaz_judoteam

В австрийском городе Граце прошел Молодежный кубок Европы по дзюдо. Казахстанские дзюдоисты на этих соревнованиях завоевали шесть медалей – две золотые, две серебряные и две бронзовые, сообщает Zakon.kz.