Казахстанские дзюдоисты заняли второе место на Кубке Европы
Фото: Instagram/kaz_judoteam
В австрийском городе Граце прошел Молодежный кубок Европы по дзюдо. Казахстанские дзюдоисты на этих соревнованиях завоевали шесть медалей – две золотые, две серебряные и две бронзовые, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы НОК, на высшую ступень пьедестала почета поднялись Нурканат Серикбаев (60 кг) и Нурсултан Зайзагалиев (66 кг).
Мерей Марханбетов (60 кг) и Аида Тойшибекова (78 кг) завоевали серебряные медали Кубка Европы.
Максим Мейрлан (81 кг) и Есмигуль Куюлова (63 кг) стали бронзовыми призерами турнира.
Фото: Instagram/kaz_judoteam
Тем самым молодежная сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном медальном зачете Кубка Европы, пропустив вперед себя родоначальников дзюдо – японцев.
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