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Казахстанские дзюдоисты заняли второе место на Кубке Европы

Дзюдо Призы Молодежь Фото: Instagram/kaz_judoteam
В австрийском городе Граце прошел Молодежный кубок Европы по дзюдо. Казахстанские дзюдоисты на этих соревнованиях завоевали шесть медалей – две золотые, две серебряные и две бронзовые, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы НОК, на высшую ступень пьедестала почета поднялись Нурканат Серикбаев (60 кг) и Нурсултан Зайзагалиев (66 кг).

Мерей Марханбетов (60 кг) и Аида Тойшибекова (78 кг) завоевали серебряные медали Кубка Европы.

Максим Мейрлан (81 кг) и Есмигуль Куюлова (63 кг) стали бронзовыми призерами турнира.

Дзюдо Призеры КЕ

Фото: Instagram/kaz_judoteam

Тем самым молодежная сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном медальном зачете Кубка Европы, пропустив вперед себя родоначальников дзюдо – японцев.

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Куандык Шынасилов
Австрия
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