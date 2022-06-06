Пыльная буря, ветер, дождь – прогноз погоды на 7 июня в Казахстане

Синоптики предоставили метеорологический прогноз на 7 июня. На большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

Пройдут дожди с грозами, на западе, севере, на юге в горных районах – град, шквал. Лишь на юге, в центре, на востоке страны установится погода без осадков. РГП «Казгидромет»

По информации синоптиков, по республике ожидается усиление ветра, на севере – туман, на юго-западе, севере – пыльная буря.

На западе, северо-западе, северо-востоке Костанайской области синоптики прогнозируют грозу, град, шквал, днем на юге области пыльную бурю, ночью на западе области усиление ветра.

На юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал, ночью и утром на западе области туман, днем на юго-западе, западе, севере области усиление ветра.

Ночью на севере, северо-западе, днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области – гроза, град, шквал, на севере, северо-западе области усиление ветра.

Днем на западе, севере Акмолинской области – гроза, усиление ветра.

В Алматинской области днем в горных районах – гроза, на северо-востоке области, в горных районах усиление ветра.

На западе, юге Атырауской области – усиление ветра.

На западе, севере Мангистауской области – гроза, пыльная буря, днем на западе, севере, юге области усилится ветер.

В Актюбинской области ночью на северо-западе, днем на большей части – усиление ветра.

Днем на западе, востоке Карагандинской области и в центре Кызылординской области – усиление ветра.

Днем в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, утром и днем на северо-востоке области, в горных районах – усиление ветра.

Днем на юге Костанайской области – сильная жара.

На западе, востоке, в центре Кызылординской и Карагандинской областей, на западе Алматинской области – чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +28...+30°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +28...+30°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +33...+35°С.