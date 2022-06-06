Получатели АСП будут платить за газ по сниженной цене с 1 июля

КРЕМ МНЭ РК внес изменения и дополнения в правила ценообразования на общественно значимых рынках в рамках поручения главы государства по выработке подходов к совершенствованию модели ценообразования газа, сообщает Zakon.kz.

В частности, выделена отдельная, девятая, группа потребителей, в которую вошли бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную (АСП) или жилищную помощь.

В результате, с 1 апреля 2022 года в рамках пилотного проекта в огородах Таразе и Уральске граждане вышеуказанной группы, а это более 3 тыс. потребителей, получают товарный газ по сниженной на 20% цене. Потребители этой группы могли увидеть новую, сниженную, цену на газ в апрельских квитанциях. КРЕМ МНЭ РК

Как сообщили в комитете, сейчас совместно с местными исполнительными органами и организациями продолжается работа по интеграции информационных систем АО «КазТрансГаз Аймак», дочерней компании АО «НК «QazaqGaz», с автоматизированной информационной системой «Социальная помощь» Министерства труда и социальной защиты населения РК через шлюз электронного правительства.

В итоге с 1 июля текущего года у потребителей, относящихся к категории «бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную помощь или жилищную помощь», будет возможность получать газ по сниженной цене во всех газифицированных регионах страны.

Для получения сниженной цены на газ потребителю необходимо удостовериться в своем статусе как получателя АСП и/или жилищной помощи на портале еGov.kz.