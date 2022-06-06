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Айдын Рахимбаев объявил о проведении Ironman в Казахстане

триатлон, Ironman KZ, Нур-Султан Фото: Facebook/rakhimbaev
Казахстанский предприниматель и филантроп Айдын Рахимбаев на странице в Facebook объявил о проведении в Казахстане соревнований Ironman. Мероприятие пройдет в Нур-Султане 14 августа.
Все! Официально объявляю, что будем проводить Ironman KZ в этом году! После долгих переговоров с головным офисом Ironman, после двух лет перерыва из-за пандемии, накопленных финансовых и организационных вопросов, наконец решили провести эту эпическую гонку!Айдын Рахимбаев

Бизнесмен поздравил команду Ironman Kazakhstan и всех атлетов страны с этой новостью.

Праздник для 2 тыс. сильнейших, железных спортсменов из 55 стран состоится в столице уже 14 августа! И половинка, и впервые на территории СНГ полный Ironman в один день! А это 3,8 км заплыва, 180 км на велосипеде и затем сразу 42 км марафона! Это будет нечто! Готовьтесь, господа атлеты!Айдын Рахимбаев

Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC).

Каждая отдельная гонка серии cостоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыва на 2,4 мили (3,86 км), заезда на велосипеде по шоссе на 112 миль (180,25 км) и марафонского забега на 26,2 мили (42,195 км).

Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

Анастасия Московчук
Нур-Султан
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