Рэпера Trouble застрелили в США

В американском городе Атланта, штат Джорджия в перестрелке погиб рэпер Мариэль Семонте Орр, известный под псевдонимом Trouble, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Variety, инцидент случился после концерта музыканта в одном из клубов. Между Trouble и подозреваемым, 33-летним Джамайклом Джонсом, произошла ссора. Прозвучал выстрел. Приехавшая на место полиция обнаружила тело рэпера.

По информации СМИ, никаких задержаний пока не производилось, но у полиции есть ордер на арест Джамайкла Джонса.

Вскоре смерть Орра была подтверждена его лейблом Def Jam Recordings.

Наши мысли и молитвы с детьми, близкими и поклонниками Trouble. Настоящий голос своего города и источник вдохновения для сообщества, которое он с гордостью представлял, — написали в Twitter представители лейбла.

За день до смерти Trouble написал в Twitter, что будет с осторожностью передвигаться по улицам Атланты. Ему было 34 года.

Trouble сотрудничал с такими американскими исполнителями, как Drake, The Weeknd, 21 Savage, Young Thug. Также известен своей работой с продюсером Mike Will Made-It.