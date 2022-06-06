Штормовое предупреждение на 7 июня: гроза, град и шквал

В Казахстане объявили штормовое предупреждение в некоторых регионах. По прогнозам синоптиков, ожидаются гроза, град и сильный ветер, передает Zakon.kz.

В РГП «Казгидромет» отметили, что в Алматинской области днем пройдет гроза, ожидаются град и шквал. Ветер юго-восточный, при грозе 15-20 м/с.

На западе, севере Акмолинской области будет гроза. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области, порывы 15-20 м/с.

На западе, востоке Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области и в Жезказгане – сильная жара +35°С.

Днем в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.

Ночью на севере, северо-западе, днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области – гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью – гроза, град, шквал.

На западе, северо-западе, северо-востоке Костанайской области – гроза, град, шквал. Днем на юге области пыльная буря, сильная жара до +35°С.

Днем в центре Кызылординской области – ветер юго-восточный, южный, 15-20 м/с. Днем на юге области – сильная жара +42°С.

Днем на западе, севере Мангистауской области – гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

На юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области — гроза, град, шквал.