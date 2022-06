Диетологи рассказали о бесполезных способах похудения

Худеющие думают, будто сильное ограничение количества потребляемой еды помогает худеть. Многие мифы о питании развеяли диетологи, передает Zakon.kz.

Недостаток питания приводит к набору веса, поскольку метаболизм замедляется и организм стремится сохранить жировую прослойку, пытаясь выжить. Чтобы этого избежать, важно питаться регулярно и избегать больших перерывов между приемами пищи, пишет Eat This, Not That!

Нутрициологи Лиза Янг и Эми Шапиро предупредили, что не стоит избегать углеводов и жиров. Углеводы — необходимое топливо для организма, без которого он не может нормально функционировать.

Обезжиренные продукты не насыщают, поэтому вы начинаете есть большие порции обезжиренных продуктов, что в конечном итоге приводит к перееданию. Нутрициолог Эми Шапиро

Еще одна ошибка — заменять углеводы белками. Янг посоветовала включить в рацион богатые белком, жирами и углеводами продукты, стараться соблюдать баланс и не забывать, что многие овощи, такие как баклажаны и цукини, содержат белок.