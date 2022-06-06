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Спасатели Шымкента вытащили из ямы упавшую лошадь

ЧП в Шымкенте Фото: Группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента
С просьбой о помощи животному на телефон Службы спасения 112 обратился житель города Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Со слов очевидца, животное провалилось в септик во дворе жилого дома по улице Новостройка на даче Кайнар бұлақ.

Глубина колодца составила четыре метра.

На место происшествия выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда – четыре человека и техника.

Прибыв к месту происшествия, спасатели с помощью альпинистского снаряжения и специальной техники благополучно вытащили животное из септика в безопасное место. У лошади онемели конечности и она долго не могла встать с места.

С начала года спасатели оперативно-спасательного отряда семь раз выезжали на спасение животных. Группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкента

Примечание: в ходе спасательной операции хозяина лошади найти не смогли.

Айсулу Омарова
Шымкент
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