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Ситуация в Украине: Кадыров отправляет новых добровольцев, НАТО начинает учения на Балтике

Ситуация в Украине 6 июня Фото: Instagram/nato
Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова экспортировать зерно через Беларусь. В США могут арестовать принадлежащие Роману Абрамовичу самолеты за нарушение санкций, сообщает Zakon.kz.

  • Владимир Зеленский поддержал идею введения визового режима для граждан России.

  • Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов: «Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны. Западное оружие для контратаки обязательно прибудет, и я более чем уверен, что мы вернем свои территории».

  • Петра Порошенко заметили гуляющим по Лондону. Экс-президент с третьего раза смог покинуть Украину.

  • Члены семей служащих Росгвардии, погибших в Украине и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получат по пять миллионов рублей – указ президента РФ.

  • В Балтийском море начались крупномасштабные учения НАТО. В них принимают участие Финляндия и Швеция.

  • Зеленский заявил, что Украина не готова экспортировать зерно через Беларусь.

  • Новая группа добровольцев, прошедших боевую подготовку в университете спецназа в Гудермесе, отправилась из Грозного в Украину, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

  • В США могут арестовать два самолета, принадлежащих российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Как сообщил в понедельник телеканал CNBC, соответствующий ордер подписала судья окружного суда США по южному округу Нью-Йорка Сара Кейв.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине НАТО Абрамович Роман Зеленский Владимир Кадыров Рамзан Порошенко Петр
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