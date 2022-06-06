Ситуация в Украине: Кадыров отправляет новых добровольцев, НАТО начинает учения на Балтике

Владимир Зеленский поддержал идею введения визового режима для граждан России.

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов: «Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны. Западное оружие для контратаки обязательно прибудет, и я более чем уверен, что мы вернем свои территории».

Петра Порошенко заметили гуляющим по Лондону. Экс-президент с третьего раза смог покинуть Украину.

Члены семей служащих Росгвардии, погибших в Украине и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получат по пять миллионов рублей – указ президента РФ.

В Балтийском море начались крупномасштабные учения НАТО. В них принимают участие Финляндия и Швеция.

Зеленский заявил, что Украина не готова экспортировать зерно через Беларусь.

Новая группа добровольцев, прошедших боевую подготовку в университете спецназа в Гудермесе, отправилась из Грозного в Украину, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.