Ситуация в Украине: Кадыров отправляет новых добровольцев, НАТО начинает учения на Балтике
Владимир Зеленский поддержал идею введения визового режима для граждан России.
Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов: «Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны. Западное оружие для контратаки обязательно прибудет, и я более чем уверен, что мы вернем свои территории».
Петра Порошенко заметили гуляющим по Лондону. Экс-президент с третьего раза смог покинуть Украину.
Члены семей служащих Росгвардии, погибших в Украине и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получат по пять миллионов рублей – указ президента РФ.
В Балтийском море начались крупномасштабные учения НАТО. В них принимают участие Финляндия и Швеция.
Зеленский заявил, что Украина не готова экспортировать зерно через Беларусь.
Новая группа добровольцев, прошедших боевую подготовку в университете спецназа в Гудермесе, отправилась из Грозного в Украину, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В США могут арестовать два самолета, принадлежащих российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Как сообщил в понедельник телеканал CNBC, соответствующий ордер подписала судья окружного суда США по южному округу Нью-Йорка Сара Кейв.