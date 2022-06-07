Исследование четырехдневной рабочей недели началось в Великобритании

Тысячи работников 70 британских компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю с 6 мая. Работникам не уменьшат заработную плату, сообщает Zakon.kz.

В Великобритании начался крупнейший в мире эксперимент по переводу сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. В проекте 4 Day Week UK примут участие около 3,3 тыс. сотрудников из 70 компаний, сообщает The Guardian.

Исследование рассчитано на шесть месяцев и организовано в партнерстве с аналитическим центром Autonomy и исследователями из университета Кембриджа, Оксфорда и Бостонского колледжа.

Пилотный проект основан на модели 100:80:100 – 100% оплаты за 80% времени в обмен на обязательство поддерживать 100%-ную производительность.

По мере того, как мы выходим из пандемии, все больше и больше компаний признают, что новым рубежом для конкуренции является качество жизни. Сокращенный рабочий день, ориентированный на результат, – это средство, дающее им конкурентное преимущество. Исполнительный директор некоммерческой группы 4 Day Week Global Джо О'Коннор

Исследователи будут измерять влияние такого графика на производительность в бизнесе и благополучие работников, а также на окружающую среду.

Мы будем анализировать, как сотрудники реагируют на дополнительный выходной с точки зрения стресса и эмоционального выгорания, удовлетворенности работой и жизнью, здоровья, сна, потребления энергии, путешествий и многих других аспектов жизни. Профессор социологии Бостонского колледжа Джульет Шор

Компании, участвующие в пилотном проекте, предоставляют услуги в области образования, консультирования, подбора персонала, продуктов питания и напитков, цифрового маркетинга, дизайна интерьера, а также ухода за здоровьем.

В 2022 году подобные пилотные проекты планируют начать в Испании и Шотландии.