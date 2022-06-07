В Японии впервые с 2015 года призвали экономить энергию по всей стране

После аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году в Японии был введен режим экономии электричества, который действовал по всей стране до 2015 года, а потом стал постепенно отменяться, сообщает Zakon.kz.

Власти Японии на фоне прогнозируемой нехватки электроэнергии следующей зимой призывают население по всей стране по возможности экономить электричество этим летом. Соответствующие меры были одобрены на министерском совещании, сообщает ТАСС.

Этим летом коэффициент предложения и спроса на электроэнергию снизится в трех регионах страны – Токио, Тохоку и Тюбу – до предельных 3,1%. Зимой же мы ожидаем, что этот показатель будет отрицательным. Таким образом, мы призываем по возможности экономить электроэнергию по всей стране. Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда

Власти Японии не ставят каких-либо конкретных целей по экономии энергии этим летом, однако не исключают введения ограничений на ее использование крупными компаниями и принятия других мер для стабилизации ситуации.

Энергокомпаниям в Японии для обеспечения бесперебойных поставок электричества потребителям необходимо, чтобы так называемый коэффициент резервирования, показывающий степень запаса предложения по отношению к спросу, был на уровне 3%. Однако этой зимой у некоторых компаний он может оказаться существенно ниже.

Общая нехватка электричества по стране в случае холодной зимы, по оценкам газеты Nikkei, составит около 3,5 млн кВт. Часть требуемого объема – порядка 1,5 млн кВт – можно будет покрыть за счет перезапуска некоторых тепловых электростанций. С другой стороны, по оценкам экспертов, если в Японию прекратится экспорт СПГ из России, то это приведет к потере еще 4 млн кВт энергии.

В Японии в последние годы были остановлены некоторые старые тепловые электростанции, а процесс перезапуска АЭС идет крайне медленно ввиду того, что местные власти зачастую не дают соответствующего разрешения энергокомпаниям. Также существует неопределенность по поводу продолжения стабильных закупок энергоресурсов у России в связи с ситуацией вокруг Украины.