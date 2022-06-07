Изменились правила маркировки лекарственных средств

В частности, расширен понятийный аппарат правил. Также в документ добавлено, какие лекарственные средства можно не маркировать средствами идентификации.

Добавлены новые параграфы, регламентирующие:

Так, на упаковку лекарственного препарата разрешается нанесение:

дополнительного текста маркировки на иностранных языках при условии полной идентичности информации;

текста инструкции по медицинскому применению на упаковку лекарственного препарата, отпускаемого без рецепта врача;

голографических и защитных знаков, дублирования текста маркировки с использованием азбуки Брайля (для лиц с ограниченными возможностями по зрению), символов или пиктограмм, которые помогают разъяснить информацию потребителю;

При этом цветовое оформление дизайна упаковки лекарственного препарата одной и той же лекарственной формы, содержащего разные количества активных веществ, различается.

Маркировка лекарственных средств средствами идентификации не распространяется на:

лекарственные средства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, поездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию ЕАЭС;

лекарственные средства, необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;

лекарственные средства, изготовленные в аптеках;

фармацевтические субстанции (активные фармацевтические субстанции), произведенные в условиях надлежащей производственной практики;

фармакопейное лекарственное растительное сырье, в том числе в составе сборов и потребительской упаковке;

лекарственные средства, производимые в Казахстане только для экспорта;

выставочные образцы лекарственных средств и медицинских изделий, необходимые для проведения выставок без права их дальнейшей реализации;

образцы лекарственных средств, поступающие для проведения доклинических (неклинических) и клинических исследований или испытаний;

радиофармацевтические лекарственные препараты, изготовленные непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;

образцы лекарственных средств, необходимые для проведения экспертизы при государственной регистрации;

лекарственные средства передовой терапии, произведенные для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора, подобранного непосредственно для него;