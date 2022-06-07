Холодную воду отключат на день в двух районах Алматы
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В двух районах Алматы на день локально отключат холодную воду. Об этом сообщили в ГКП «Алматы су», передает Zakon.kz.
Локальные отключения жилых и иных зданий от холодной воды произведут:
в Турксибском районе 9 июня с 09:00 до 21:00 в контуре ул. Аймауытова – Сауранбаева – Молдагалиева – Шолохова – Р. Зорге – Осипенко – Ержанова – Бурундайская;
в Жетысуском районе 10 июня с 09:00 до 20:00 в контуре ул. Филатова – Багратиона – Меркулова, а также Акпаева, Сейфуллина, Шилова, Жансугурова.
Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для подключения нового водопровода к магистральным сетям.ГКП «Алматы су»
В компании попросили «с пониманием отнестись к временным неудобствам».
Телефон для справок: 274-66-66.
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