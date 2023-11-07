В двух районах Алматы временно отключат холодную воду

Фото: Zakon.kz

9 ноября 2023 года в двух секторах Алматы временно отключат холодную воду. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ГКП "Алматы су".

По данным предприятия, 9 ноября с 9:00 до 20:00 временно приостановят водоснабжение в: Бостандыкском районе в контурах улиц: Ходжанова – Гагарина – Байкадамова –Тажибаевой;

Турксибском районе в мкр. Шуакты. "Временное отключение связано с выполнением работ по подключению к системе водоснабжения новых инженерных сетей. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам". Пресс-служба ГКП "Алматы су" Также для жителей города предоставлен телефон для справок и дополнительной информации: +7 727 274 66 66. 26 октября 2023 года из-за подключения нового водопровода в городе отключали холодную воду в Алатауском и Жетысуском районах.

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