В двух районах Алматы временно отключат холодную воду
Фото: Zakon.kz
9 ноября 2023 года в двух секторах Алматы временно отключат холодную воду. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ГКП "Алматы су".
По данным предприятия, 9 ноября с 9:00 до 20:00 временно приостановят водоснабжение в:
- Бостандыкском районе в контурах улиц: Ходжанова – Гагарина – Байкадамова –Тажибаевой;
- Турксибском районе в мкр. Шуакты.
"Временное отключение связано с выполнением работ по подключению к системе водоснабжения новых инженерных сетей. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам".Пресс-служба ГКП "Алматы су"
Также для жителей города предоставлен телефон для справок и дополнительной информации: +7 727 274 66 66.
26 октября 2023 года из-за подключения нового водопровода в городе отключали холодную воду в Алатауском и Жетысуском районах.
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