Небольшой рост суточной заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 6 июня в Казахстане. Согласно данным, 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в трех регионах страны – Нур-Султане, Алматы и Алматинской области, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 6,
в Алматинской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 798 случаев заболевания КВИ.
Информация о выздоровевших от КВИ
За тот же период в Казахстане шесть человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Все из них – в Алматы.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 046 человек.
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