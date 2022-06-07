Небольшой рост суточной заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Казахстане

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 6 июня в Казахстане. Согласно данным, 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в трех регионах страны – Нур-Султане, Алматы и Алматинской области, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 6,

в Алматинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 798 случаев заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

За тот же период в Казахстане шесть человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Все из них – в Алматы.