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Небольшой рост суточной заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Казахстане

РК, КВИ, сутки, данные, МВК Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 6 июня в Казахстане. Согласно данным, 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в трех регионах страны – Нур-Султане, Алматы и Алматинской области, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 6,

  • в Алматинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 798 случаев заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

За тот же период в Казахстане шесть человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Все из них – в Алматы.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 046 человек.

Динара Халдарова
COVID-19 МВК Минздрав РК Казахстан
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