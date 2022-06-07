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Иконы стиля: названы Топ-6 знаков зодиака

знаки зодиака, иконы стиля, астрологи, Топ-6 Фото: unsplash
Эксперты перечислили знаки зодиака, представители которых лучше других разбираются в моде и всегда одеты с иголочки, передает Zakon.kz.

Астролог Элис Альта назвала порталу FTimes.ru знаки зодиака, представители которых заслужили звание иконы стиля. В Топ-6 вошли такие созвездия, как Телец, Дева, Весы, Скорпион, Лев и Козерог.

Представителей этих знаков никогда не увидишь на улице в каком-то неряшливом состоянии, они не позволят себе некрасиво сочетать предметы гардероба.Элис Альта

Телец

Одежда рожденных под данным созвездием роскошная, красивая и эстетически приятная. Чаще всего они отдают предпочтение легкому хлопку или шелку.

На женщин-Тельцов интересно смотреть и брать с них пример – они внешне очень красивы, женственны и нежны. У них просто неповторимый образ. Мужчины от них также не отстают – образ сильных представителей этого земного знака всегда изысканный и продуманный до мелочей. Костюм идеально скроен и сидит по фигуре, а от часов и вовсе нельзя глаз оторвать.

Дева

Представители этого знака зодиака изучают модные тенденции и всегда находятся «на модной волне» – они одеваются не интуитивно, а со знанием дела.

Их часто можно встретить с журналами, где они просматривают стильные новинки и изучают грамотные комбинации элементов одежды. Девами в большей степени движет стремление выглядеть роскошно и лучше всех. Для этого они не пожалеют ни усилий, ни времени, ни денег.

Весы

Для Весов мода является настоящим искусством – им важны индивидуальность и уникальность.

Рожденные под этим созвездием интуитивно угадывают, что будет особенно актуально в том или ином сезоне, и поэтому странным образом всегда находятся «на волне». Эти люди всегда одеты стильно и красиво, а главное для них – знать, куда они идут и как лучше всего соответствовать месту, где они появляются.

Скорпион

Представители этого знака знают толк в моде, не останавливаются на какой-то одной тенденции и часто экспериментируют со своим образом.

Сегодня Скорпионы могут появиться на улице в бальном платье, а завтра легко стать готами. Интересно, что они никогда не ошибаются и всегда выглядят просто сногсшибательно и очень опрятно. Их вещи красивые и качественные, а главное – всегда к месту. Часто они через одежду самовыражаются и передают свое настроение.

Лев

Рожденные под этим созвездием подбирают для себя одежду, руководствуясь стремлением находиться в центре внимания.

Наряды Львов всегда уникальны, оригинальны, ярки, с различными аксессуарами. Кроме того, они огромное внимание уделяют уходу за ногтями, волосами, а женщины появляются в обществе с идеальным макияжем. Просто придраться не к чему.

Козерог

Козероги славятся своими трудолюбием, серьезным подходом к делу, карьеризмом и целеустремленностью, что только усиливает их чувство красоты и стиля.

Их одежда прекрасно подчеркивает мудрость и внутреннюю глубину этих людей. Через одежду они умеют показать себя и свои возможности, основательно подходя к выбору гардероба. Собственно, как и ко всему остальному.

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