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Каким будет урожай зерновых в 2022 году, рассказали в Минсельхозе

урожай Фото: pixabay
В Министерстве сельского хозяйства Казахстана ожидают урожай зерновых на уровне среднегодовых объемов, передает корреспондент Zakon.kz.
В прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий урожай был ниже среднегодовых объемов. Какой прогноз на текущий год? – спросил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов главу МСХ.

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, отвечая на вопрос, отметил, что урожай в этом году будет на уровне среднегодовых значений, возможно, и больше.

В текущем году весенне-полевые работы были завершены в оптимальные сроки, работа по сохранению накопленной влаги в почве тоже проведена вовремя. Прогноз «Казгидромета» на июнь благоприятный. Ожидаем урожай зерновых на уровне среднегодовых объемов. Если говорить о пшенице, то прогнозируем валовый сбор на уровне 13-13,5 млн тонн. Если будут дожди, тогда урожай будет на 15% больше прошлого года.Ербол Карашукеев

Глава МСХ добавил, что по состоянию на 7 июня сев зерновых культур завершен во всех областях, кроме Актюбинской и Западно-Казахстанской.

Посевные работы затянулись из-за обильных осадков, завершить планируют до конца текущей недели.

Тамила Языкова
МСХ РК Карашукеев Ербол Смаилов Алихан Казахстан
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