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Сборная Казахстана по футболу возглавила подгруппу С3 в Лиге наций

Футбол Сенсация Словакия Фото: Instagram/kff_team
Казахстанские футболисты, сенсационно обыграв команду Словакии — 1:0 в рамках игр Лиги наций, единолично вышли в лидеры подгруппы С3. В активе сборной Казахстана на данный момент шесть очков, сообщает Zakon.kz.

Напомним, казахстанские футболисты отпраздновали успех в Трнаве, переиграв хозяев поля с минимальным счетом – 1:0, благодаря голу Аслана Дарабаева.

Сборная Казахстана вошла в новый сезон Лиги наций УЕФА с прекрасными показателями, одержав в двух играх две победы. С новым наставником Магомедом Адиевым казахстанцы сначала дома обыграли Азербайджан – 2:0, далее на выезде неожиданно победили Словакию – 1:0. 

Третий матч группового раунда команда Казахстана проведет против Беларуси. Этот поединок состоится в ночь с 10 на 11 июня, на нейтральном поле в сербском городе Нови-Саде.

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Куандык Шынасилов
УЕФА
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