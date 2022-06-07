Сборная Казахстана по футболу возглавила подгруппу С3 в Лиге наций
Напомним, казахстанские футболисты отпраздновали успех в Трнаве, переиграв хозяев поля с минимальным счетом – 1:0, благодаря голу Аслана Дарабаева.
Сборная Казахстана вошла в новый сезон Лиги наций УЕФА с прекрасными показателями, одержав в двух играх две победы. С новым наставником Магомедом Адиевым казахстанцы сначала дома обыграли Азербайджан – 2:0, далее на выезде неожиданно победили Словакию – 1:0.
Третий матч группового раунда команда Казахстана проведет против Беларуси. Этот поединок состоится в ночь с 10 на 11 июня, на нейтральном поле в сербском городе Нови-Саде.
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