ПРАВМЕДИА: Практические советы по внедрению антимонопольного комплаенса в Казахстане
Расскажем о нововведениях и практике антимонопольного комплаенса в Казахстане.
Вы узнаете:
почему Антимонопольный орган придает такое значение антимонопольному комплаенсу и чего он ожидает от бизнеса;
достаточны ли методические рекомендации для разработки системы антимонопольного комплаенса;
где могут возникать основные риски нарушения законодательства;
какие практические приемы делают систему антимонопольного комплаенса эффективной;
какие нюансы законодательства о конкуренции и других отраслей законодательства, а также какие особенности отдельных товарных рынков должны быть учтены при разработке корпоративного антимонопольного комплаенса.
Спикеры:
первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов;
руководитель юридического департамента и комплаенс «Хитачи Энерджи Россия» Юлия Глубокая;
президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики», председатель Совета ОО «Альянс антимонопольных экспертов» Алдаш Айтжанов.