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ПРАВМЕДИА: Практические советы по внедрению антимонопольного комплаенса в Казахстане

ПРАВМЕДИА Фото: unsplash
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, приуроченный ко Дню работников Антимонопольного органа, организованный ИС «Параграф» совместно с АЗРК РК, АО «Центр защиты конкуренции» и ОО «Альянс антимонопольных экспертов», передает Zakon.kz.

Расскажем о нововведениях и практике антимонопольного комплаенса в Казахстане.

Вы узнаете:

  • почему Антимонопольный орган придает такое значение антимонопольному комплаенсу и чего он ожидает от бизнеса;

  • достаточны ли методические рекомендации для разработки системы антимонопольного комплаенса;

  • где могут возникать основные риски нарушения законодательства;

  • какие практические приемы делают систему антимонопольного комплаенса эффективной;

  • какие нюансы законодательства о конкуренции и других отраслей законодательства, а также какие особенности отдельных товарных рынков должны быть учтены при разработке корпоративного антимонопольного комплаенса.

Спикеры:

  • первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов;

  • руководитель юридического департамента и комплаенс «Хитачи Энерджи Россия» Юлия Глубокая;

  • президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики», председатель Совета ОО «Альянс антимонопольных экспертов» Алдаш Айтжанов.

Нововведения и практика антимонопольного комплаенса в Казахстане: методические рекомендации и практические советы по внедрению

Динара Халдарова
ПРАВМЕДИА Казахстан
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