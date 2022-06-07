ПРАВМЕДИА: Практические советы по внедрению антимонопольного комплаенса в Казахстане

почему Антимонопольный орган придает такое значение антимонопольному комплаенсу и чего он ожидает от бизнеса;

какие нюансы законодательства о конкуренции и других отраслей законодательства, а также какие особенности отдельных товарных рынков должны быть учтены при разработке корпоративного антимонопольного комплаенса.