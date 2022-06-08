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Названа группа крови, которая повышает риск болезней сердца

группа крови, болезни сердца Фото: pexels
Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что между риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и группой крови есть связь, пишет Zakon.kz.

Исследование показало, что группа крови влияет на болезни сердца, сообщает Daily Express. Все полученные результаты были опубликованы в издании Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

Лу Ци, доцент и старший автор исследования, вместе с коллегами определил, что у людей с группами крови II, III, IV чаще возникнет ишемическая болезнь сердца.

Выше всего риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с IV группой крови.

В ходе исследования специалисты изучили данные 89 550 человек, за которыми наблюдали 20 лет.

Участники с IV группой крови имели на 23% больше шансов приобрести болезни сердца.

В то же время у людей с III группой крови этот показатель составлял 11%, у людей со II группой крови – 5%.

Анастасия Беньяминова
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