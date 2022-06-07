Рассматривать заявления о кибербуллинге в отношении детей будет экспертная группа

Министерство информации и общественного развития подготовило проект правил создания экспертной группы, а также рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка, сообщает Zakon.kz.

Экспертная группа будет создана при Министерстве информации и общественного развития РК (уполномоченный орган).

Состав экспертной группы формируется из числа работников министерств информации и общественного развития, образования и науки, иных заинтересованных государственных органов и общественных организаций.

Основными задачами экспертной группы являются:

рассмотрение заявлений о кибербуллинге в отношении ребенка и осуществление правовой оценки фактов кибербуллинга, указанных в заявлениях; вынесение решения о наличии либо об отсутствии фактов кибербуллинга.

Предусматривается, что при выявлении фактов кибербуллинга в отношении ребенка гражданин либо законный представитель ребенка в письменной форме или в форме электронного документа, удостоверенного посредством ЭЦП, обращаются в уполномоченный орган с заявлением с указанием наименования интернет-ресурса, на котором присутствуют факты кибербуллинга в отношении ребенка.

По итогам рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка уполномоченным органом не позднее трех рабочих дней со дня его поступления заявителю представляется ответ на государственном языке или языке обращения.

Если же информация входит в компетенцию нескольких обладателей и при ответе на заявление требуется получение дополнительной информации, то срок рассмотрения заявления продлевается не более чем на 15 календарных дней, а заявителю сообщается об этом в течение двух рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.

Вместе с тем в рассмотрении заявления отказывается, если в содержании заявления не указан интернет-ресурс, на котором совершаются факты кибербуллинга в отношении ребенка.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 июня.