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Как в Казахстане будут оценивать эффективность работы акимов

занятость, эффективность, акимов Фото: pexels
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил увеличить охват казахстанцев работой, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что важнейшим вопросом остается создание постоянных рабочих мест. В 2022 году в рамках национальных проектов их должно появиться порядка 270 тыс.  

Хочу отметить, что по поручению главы государства, начиная с текущего года, эффективность работы госорганов, акимов всех уровней будет оцениваться на основе достижения KPI по созданию новых рабочих мест.Алихан Смаилов

В связи с этим премьер-министр поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с отраслевыми госорганами, акиматами и бизнесом обеспечить увеличение вакансий постоянных рабочих мест за счет проектов и программ.

Кроме того, Минтруда совместно с акиматами было поручено обеспечить принцип «единого окна» в центрах занятости для работы с молодежью и социально-уязвимыми слоями населения.

Министерству труда совместно с Министерством национальной экономики до 25 июня утвердить методику по достоверному учету новых рабочих мест для установления индикаторов оценки акимов – не менее 100 новых рабочих мест на каждые 10 тыс. населения.Алихан Смаилов

Как заключил премьер-министр, акиматам необходимо обеспечить постоянное трудоустройство на уровне не менее 60% участников субсидируемых программ занятости.

Тамила Языкова
Смаилов Алихан Казахстан
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