Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане молодежь будут трудоустраивать по-новому

Тамара Дуйсенова, Министерство труда и соцзащиты населения, Казахстан Фото: Zakon.kz
Сегодня 60% рабочей силы составляют миллениалы, а к 2030 году показатель достигнет 80%, сообщила на заседании правительства министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Zakon.kz.
Волатильность мировой экономики и демографические изменения в стране повлияли на национальный рынок труда. Самое большое изменение в этой сфере связано с появлением нового потока рабочей силы. Сегодня подрастает поколение, родившееся после 2000-х годов. Ежегодно на рынок труда выходит более 300 тыс. человек молодежи, в результате формируется новая структура рабочей силы, которая меняется качественно. Уже сегодня 60% рабочей силы составляют миллениалы, к 2030 году этот показатель достигнет 80%. Данная тенденция и потенциальные вызовы указывают на необходимость пересмотра политики занятости. Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова

По словам министра, в первую очередь привлечение молодежи к работе будет проводится за счет онлайн-ярмарок вакансий. 

Дуйсенова напомнила, что подводимые ранее итоги пилота были обсуждены с Миннацэкономики, Минобразования и науки, Минцифровизации, представителями предприятий горно-металлургического комплекса, «Самрук-Казына» и была достигнута договоренность, что данными компаниями будут размещены на рынок труда 20 тыс. вакансий, в том числе из сферы IT.

В период с 24 по 30 июня пройдет первая ярмарка вакансий, и она будет проводиться ежемесячно, обеспечив доступ для всех казахстанцев без привязки к территории, где размещены предприятия. Второе направление – трудоустройство в рамках нацпроектов. По данным акиматов, в рамках нацпроектов будет создано более 269 тыс. рабочих мест. На сегодня на электронной бирже труда 691 предприятие уже разместило более 13 тыс. рабочих мест. Списки проектов и вакансий будут в дальнейшем обновляться по мере готовности проектов. Тамара Дуйсенова
Айша Тулеубекова
МТСЗН РК Дуйсенова Тамара Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Штормовое предупреждение на 7 июня: гроза, град и шквал
Магнитные бури в июне 2022 года – названы самые опасные дни
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Ситуация в Украине: Кадыров отправляет новых добровольцев, НАТО начинает учения на Балтике
Все вузы России исключили из Болонского процесса
В Казахстане вводится запрет на вывоз пластиковых бутылок и отходов из пластмассы
Доллар слегка подешевел на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления