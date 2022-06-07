В Казахстане молодежь будут трудоустраивать по-новому

Сегодня 60% рабочей силы составляют миллениалы, а к 2030 году показатель достигнет 80%, сообщила на заседании правительства министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Zakon.kz.

Волатильность мировой экономики и демографические изменения в стране повлияли на национальный рынок труда. Самое большое изменение в этой сфере связано с появлением нового потока рабочей силы. Сегодня подрастает поколение, родившееся после 2000-х годов. Ежегодно на рынок труда выходит более 300 тыс. человек молодежи, в результате формируется новая структура рабочей силы, которая меняется качественно. Уже сегодня 60% рабочей силы составляют миллениалы, к 2030 году этот показатель достигнет 80%. Данная тенденция и потенциальные вызовы указывают на необходимость пересмотра политики занятости. Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова

По словам министра, в первую очередь привлечение молодежи к работе будет проводится за счет онлайн-ярмарок вакансий.

Дуйсенова напомнила, что подводимые ранее итоги пилота были обсуждены с Миннацэкономики, Минобразования и науки, Минцифровизации, представителями предприятий горно-металлургического комплекса, «Самрук-Казына» и была достигнута договоренность, что данными компаниями будут размещены на рынок труда 20 тыс. вакансий, в том числе из сферы IT.