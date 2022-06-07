В Казахстане отменят требования к паспортам вакцинации и ПЦР-тестам на границе
Состоялось заседание Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова. В ее работе приняли участие представители центральных государственных органов, НПП «Атамекен» и руководители регионов.
Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и в мире, Межведомственная комиссия решила отменить:
с 8 июня 2022 года обязательное требование для граждан РК и иностранцев предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта / сертификата / справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Казахстана;
запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана в семи регионах республики.