В Казахстане отменят требования к паспортам вакцинации и ПЦР-тестам на границе

с 8 июня 2022 года обязательное требование для граждан РК и иностранцев предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта / сертификата / справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Казахстана;