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Законодательство РК

В Казахстане отменят требования к паспортам вакцинации и ПЦР-тестам на границе

отмена, МВК, Казахстан Фото: Zakon.kz
С 8 июня 2022 года Казахстан отменит требования по подтверждению вакцинации или предъявлению справки о ПЦР-тесте при прохождении границы для граждан РК и иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Состоялось заседание Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова. В ее работе приняли участие представители центральных государственных органов, НПП «Атамекен» и руководители регионов.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и в мире, Межведомственная комиссия решила отменить:

  • с 8 июня 2022 года обязательное требование для граждан РК и иностранцев предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта / сертификата / справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Казахстана;

  • запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана в семи регионах республики.

Анастасия Московчук
COVID-19 Казахстан
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