Акцизы на сигареты и нагреваемый табак: где логика общественного здоровья

Исполнительный директор Ассоциации QazSpirits Дмитрий Жуков оценил аргументы сторонников и противников повышения акцизов на изделия с нагреваемым табаком.

— Дискуссия о том, как облагают акцизом изделия с нагреваемым табаком, в Казахстане сейчас в самом разгаре. Каковы основные аргументы «за» более низкий уровень налогообложения и «против»?

— Аргумент «против», на мой взгляд, выглядит довольно странно. Звучит он примерно так: сигареты стали меньше потреблять, поэтому необходимо резко, в пять раз, увеличить ставки на изделия с нагреваемым табаком. Также используются рекомендации ВОЗ, которые несут сугубо рекомендательный характер. Кстати, на сегодня ставки на сигареты и на нагреваемый табак у нас и так фактически уравнены: по уровню налоговой базы это видно наглядно. Что же они хотят менять?

При определении акцизной политики необходимо апеллировать не к авторитету ВОЗ, а к здравому смыслу. Существует ряд официальных подтвержденных фактов: изделия с нагреваемым табаком (ИНТ) менее вредны, чем сигареты. Их пар, в отличие от сигаретного дыма, не содержит в себе продуктов горения – а это тысячи вредных и отравляющих веществ, приводящих курильщика к тяжелым и смертельным заболеваниям.

Конечно, никотин тоже вреден для организма, он вызывает привыкание и оказывает ряд других негативных эффектов. Однако без продуктов горения, содержащихся в сигаретном дыме, вдыхать никотин в любом случае менее вредно, это медицинский факт.

Непонятно выглядит позиция Минздрава и других инициаторов: не поощрять, не поддерживать на рынке продукты, обладающие наименьшим вредом. Это идет вразрез не только с логикой и здравым смыслом, но и с общепринятой практикой регулирования. Ведь, например, акциз на бутылку пива или сухого вина (менее крепкие и менее вредные для здоровья алкогольные напитки) у нас ниже, чем акциз на аналогичный объем водки или коньяка. И здесь логика очевидна: вреда от выпитой бутылки пива явно меньше, чем от бутылки водки.

— Есть ли исследования международного опыта, подтверждающие, что меньший уровень налогов на изделия с наименьшим вредом оправдан и полезен?

— Разумеется, с точки зрения поступлений в казну, государству всегда выгоднее более высокий налог. И во многих случаях высокие налоги получают общественную поддержку. Типичный пример справедливо высокого налогообложения в мировой практике – различные налоги на роскошь.

В то же время международный опыт показывает, что для государства задача дифференциации на рынке более и менее вредных продуктов лежит не в финансовой плоскости, а в социальной. То есть здесь государство должно оценивать, какая цена дестимулирует потребление вредного продукта, а какая станет «запретительной».

Необходим баланс, соответствующий степени вредности продуктов. Так можно эффективно влиять на общественное здоровье, увеличивая продажи менее вредных продуктов: например, легкого алкоголя в противовес крепкому, бездымных никотиносодержащих продуктов в противовес сигаретам, малолитражных авто против крупнолитражных. При этом нельзя чрезмерно увлекаться высоким налогообложением, приводящим цены к «запретительному» уровню, потому что это приводит к росту черного рынка, к массовому выбросу на рынок различных суррогатов. Это, увы, доказано практикой многих стран.

Казахстан, к примеру, на рынке алкоголя четко следует логике поддержки менее вредных продуктов. Поэтому в нашем случае уместно говорить о необходимости аналогичным образом стимулировать и бездымные никотиносодержащие изделия с нагреваемым табаком в противовес сигаретам.

— Некоторые эксперты выступают за налогообложение изделий нагреваемого табака по весу, а не поштучно. В чем тут логика?

— Это правильно. Мы ведь не облагаем ту же водку поштучно, «побутылочно» – мы облагаем ее по литрам содержащегося в продукте спирта. Ведь и объем бутылки может быть разным, и крепость тоже – поэтому налог рассчитывается по объему безводного спирта, содержащегося в данной партии водки. В нашем случае и традиционные сигареты, и стики с нагреваемым табаком различаются по весу содержащегося в них табака. То есть здесь налогооблагаемая база должна определяться согласно весу табака.

— Какие негативные последствия ждут рынок, если альтернативные бездымные изделия с никотином будут облагаться таким же акцизом, что и сигареты?

— Повторюсь: они и сейчас облагаются одинаково. Если же группа инициаторов изменения уже согласованного графика роста акцизов (ряд депутатов и некоторые активисты-общественники) добьются своих целей, то пачка стиков с нагреваемым табаком будет стоить значительно дороже пачки традиционных сигарет. Что, естественно, не стимулирует курильщиков к переходу на менее вредный продукт. Они предпочтут сигареты просто из экономии средств. Менее вредное потребление табака будет доступно только относительно небольшому количеству состоятельных людей.

Я уверен, что та политика, которой они добиваются, не выгодна ни государству, ни курильщикам. А вот производителям традиционных сигарет это очень выгодно. Ведь каждый год они теряют миллионы покупателей и прекрасно понимают, что по мере роста продаж изделий с нагреваемым табаком эта тенденция будет только усиливаться.