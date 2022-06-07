День рождения: как правильно прожить эту дату

Именинники ожидают чего-то особенного в день своего рождения. Корреспондент Zakon.kz выяснил у специалистов, как правильно прожить этот день и организовать праздник и что нужно учитывать, чтобы не навредить своему будущему личному году.

Толкований по поводу проведения этого праздника достаточно много. Известный нумеролог и психолог Айсулу Ахимова рассказала, что важно знать о периодах до и после этой точки в календаре, отметив, что эти дни в некотором смысле являются сакральными.

Если говорить о периоде «до дня рождения», то именно в это время, за две недели, у человека идет общий спад энергии на всех уровнях. Это может быть связано как с общим самочувствием на внешнем физическом плане, так и с внутренним состоянием на психологическом и моральном уровнях. И часто в этот период интуиция притупляется, поэтому в уходящий месяц своего личного года лучше замедлиться, а некоторые дела даже поставить на паузу. Нумеролог и психолог Айсулу Ахимова

Ахимова указала, на что стоит обратить внимание, а чего следует избегать в этот период:

не стоит принимать судьбоносных решений;

нужно избегать любых хирургических вмешательств и серьезных инвазивных процедур;

необходимо быть осмотрительнее на дорогах за рулем и во время занятий травмоопасными видами спорта;

следует в целом снизить нагрузку на тело, особенно на позвоночник.

Кроме того, именно в эти дни хорошо избавиться от вредных привычек и заняться очищением организма от шлаков, токсинов, а лучше – даже поголодать, либо устроить небольшой пост или аскезу.

Также нумеролог посоветовала в дни перед днем рождения перебрать свой гардероб, отложив в сторону все ненужные вещи или те, что давно не носились.

Все, что связано с благотворительностью, пожертвованиями, социальными акциями добра и волонтерской деятельностью – особо приветствуется именно за 13 дней до встречи своего дня рождения.

Спикер также обратила внимание, что бывают исключения – это когда люди перед днем рождения не чувствуют упадка, а наоборот, ощущают прилив сил и некое вдохновение. Подобное состояние наблюдается у той категории лиц, которые были на «энергетическом минусе» прошлый год или два, и у них наступает плюсовой год, из-за чего они чувствуют некий энергетический подъем.

Нумеролог заострила внимание на следующем моменте: в последнее время вошло в традицию, когда именинники перед днем рождения подводят итоги и резюмируют свои достижения или провалы уходящего личного года. Но это тоже стоит делать правильно.

Похвалите себя за достижения и успехи уходящего года. Выпишите все то, что мешает вам сейчас и над чем хотите поработать в будущем году. Айсулу Ахимова

Также специалист рассказала и о самом празднестве, отметив, что определенные даты пышно и многолюдно лучше не отмечать.

Отмечать или нет свой день рождения – личное дело каждого. Но есть определенные годы, когда лучше воздержаться от грандиозных торжеств. Речь идет о 33-летии и 40-летии. Это переломные моменты в жизни человека, поэтому они считаются критическими. Еще есть собственные периоды сильного минуса, нуля и спада у каждого человека, которые вычисляются индивидуально, а многие личности с развитой интуицией чувствуют это время самостоятельно. Обычно в эти временные отрывки у человека происходят неблагоприятные события или переломные жизненные ситуации. К примеру, человек неоднократно меняет работу, попадает под сокращение или у него что-то без конца не ладится в других сферах жизни, случаются финансовые неудачи, травмоопасные ситуации. Айсулу Ахимова

Если же желание отпраздновать берет верх, то, как рекомендует нумеролог, стоит запланировать торжество на дату после наступления дня рождения. Через несколько дней позвать гостей, при этом придумав другую причину для праздника, попросив гостей не поздравлять вас именно с днем рождения, даря подарки и говоря тосты.

Как уточнила Ахимова, в любой год рекомендуется проводить свой главный день в кругу близких и самых любимых людей, а в последующие дни – отпраздновать в кругу друзей и коллег.

Существуют значимые особенности и в выборе цвета наряда, который вы планируете надеть на праздник. Как уточняет специалист, необходимо избегать одежды черного цвета в свой день рождения.

Хорошо знать свой цвет по нумерологии, исходя из собственного «числа удачи», и использовать при выборе наряда именно его, либо оттенки такого цвета, которого не хватает вам в психоматрице для жизненной энергии. Кроме того, этот день хорошо встретить в новом нательном белье, но тоже не черного цвета. Айсулу Ахимова

По правилам нумерологии, для благоприятного жизненного цикла, начинать торжество раньше своего часа рождения нехорошо. Как пояснила Ахимова, если вы родились вечером, к примеру, в 22:30, а это ночное время рождения, то организовывать праздник до этого времени не стоит. Лучше провести торжество на следующий день.

Период после дня рождения, а именно последующие 12 дней – также сакральное время, и его важно провести в максимально положительных эмоциях и «легких вибрациях». Таким образом вы заложите программу на свой будущий год. Главное, подойти ко всему осмысленно и осознанно, и обязательно загадывайте в этот период желания, стройте планы, формируйте новые цели и задачи. Айсулу Ахимова

Если говорить о подарках, как подчеркнула нумеролог, то среди них также есть много «нежеланных» и наоборот.

Не стоит принимать подарки от людей, чья энергетика тяжелая, либо вы чувствуете от человека «низкочастотные эмоции». Картины, зеркала, колющие предметы – входят в число табу. Также не принято дарить пустые кошельки и портмоне, туда символично лучше положить бумажную купюру. Говоря об амулетах и талисманах, если у вас отсутствует в квадрате Пифагора «7», «4» или слабые «2», то хорошо приобрести на третий-седьмой день после дня рождения вещь, возможно украшение, или брелок – то, что вы будете носить часто в ближайший год, и зарядить энергией этих дней. Айсулу Ахимова

В свою очередь психолог, гипнотерапевт, специалист по работе с подсознанием Евгения Ли прокомментировала такой нюанс человеческой психологии, когда именинник, планируя свой день рождения, завышает ожидания от этого дня, в итоге расстраиваясь, не дождавшись некоего волшебства.