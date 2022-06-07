В Катаре перед ЧМ-2022 установят памятник Зидану

Накануне старта мирового футбольного первенства в Катаре воздвигнут памятник экс-игроку сборной Франции Зинедину Зидану, в честь его знаменитого удара головой Марко Матерацци в финале Мундиаля 2006 года, сообщает Zakon.kz.

Данное произведение искусства ранее уже имело свое место в Катаре, однако в 2013 году статую убрали из-за опасений оскорбить местное население, передает Goal. Однако сейчас это решение отменили, новым местом расположения статуи будет спортивный музей Дохи. Статуя создана французским художником алжирского происхождения Аделем Абдессемедом.

В обществе происходит эволюция. Это требует времени, и люди могут сначала что-то критиковать, а потом понять и привыкнуть. Зидан — большой друг Катара. Он отличный образец для подражания в арабском мире. Искусство, как и все остальное, дело вкуса. Наша цель — расширить возможности людей. Аль-Майясса Аль-Тани, председатель музеев Катара

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