Четыре тонны кокаина изъяли в Италии
Фото: pixabay
Финансовая гвардия Италии изъяла четыре тонны кокаина. Как сообщили следователи, это одно из крупнейших изъятий наркотических веществ в Европе, передает Zakon.kz.
По информации правоохранителей, партия наркотиков принадлежала филиалу колумбийского наркокартеля.
По информации газеты Corriere della Sera, также были задержаны 38 членов преступной группировки (граждане Италии, Словении, Хорватии, Болгарии, Голландии).
Расследование длилось более года, в нем участвовали правоохранительные органы Колумбии и США.
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